Сочи и Сириус отразили массированную атаку дронов

Атака беспилотников в Сочи и «Сириусе» привела к повреждениям остекления в жилых домах и зданиях, а также к возгоранию на территории нефтебазы.
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