Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Центральный банк Индии сохранил ставку без изменений

Центральный банк Индии сохранил ставку без изменений, сообщает WSJ.Глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас заявил в четверг, что комитет по денежно-кредитной политике решил сохранить ставку РЕПО на стабильном уровне на уровне 6,5%.

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