Центральный банк Индии сохранил ставку без изменений, сообщает WSJ.Глава Резервного банка Индии (RBI) Шактиканта Дас заявил в четверг, что комитет по денежно-кредитной политике решил сохранить ставку РЕПО на стабильном уровне на уровне 6,5%.