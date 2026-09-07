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Царьград

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Полиция: Пассажир погиб из-за падения под поезд в московском метро

Полиция: Пассажир погиб из-за падения под поезд в московском метро

В Москве на станции «Бунинская аллея» пассажир погиб, упав под поезд. Из-за инцидента в 8:02 мск увеличились интервалы поездов, а движение на участке было временно остановлено.

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