Полиция: Пассажир погиб из-за падения под поезд в московском метро

В Москве на станции «Бунинская аллея» пассажир погиб, упав под поезд. Из-за инцидента в 8:02 мск увеличились интервалы поездов, а движение на участке было временно остановлено.
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