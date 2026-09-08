Франц Тост о новых болидах: «Умения выбирать точку торможения, оптимальную траекторию входа в поворот, сохранять скорость на апексе – все это исчезло»

Бывший руководитель «Торо Россо» [ныне « Рейсинг Буллз »] Франц Тост поделился мнением о плюсах и минусах нового технического регламента и о том, как при переходе на новые болиды изменились гонки и требования к пилотам.
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