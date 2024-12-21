Переоформление на единое удостоверение многодетной семьи осуществляется центром социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя на территории Волгоградской области.
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Переоформление на единое удостоверение многодетной семьи осуществляется центром социальной защиты населения по месту жительства (пребывания) заявителя на территории Волгоградской области.