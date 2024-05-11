«Подоляка: Волчанск обречён»: ВС РФ стремительно продвинулись вглубь Харьковской обл., под контроль перешло более 30 кв. километров: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 11.05.24 г.

Александр Чумак

Гнать бандеровские формирования до самых границ Украины, и бить беспощадно не жалея своих сил?!!!. Фашизм на украинской земле, как и самой такой "украины" ее НАРОДУ НЕ НАДО СОВСЕМ?!!!👍😡💞💯👌😈😎.