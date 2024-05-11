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«Подоляка: Волчанск обречён»: ВС РФ стремительно продвинулись вглубь Харьковской обл., под контроль перешло более 30 кв. километров: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 11.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 11 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 11.

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Комментарии
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Александр Чумак
Гнать бандеровские формирования до самых границ  Украины, и бить беспощадно не жалея своих сил?!!!. Фашизм на украинской земле, как и самой такой &quot;украины&quot; ее НАРОДУ НЕ НАДО СОВСЕМ?!!!👍😡💞💯👌😈😎.
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sa
svet alex
Ребята, вперед! С вами Бог! Мы победим! Берегите себя!
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