Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему некоторые работники бегут из "Пятёрочки". Неудобная правда об условиях работы

Почему некоторые работники бегут из "Пятёрочки". Неудобная правда об условиях работы

Avia.pro - СМИ Каждый раз, когда заходишь в «Пятёрочку» или «Магнит», сразу бросается в глаза одно и то же: на двери висит вечное объявление о поиске кассиров.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот это идёт во  всех магазинах, а не только в сетевых.Да и просрочка просрочке  рознь. Продавали  как-то просроченную тушёнку, купил  6  банок, ни одна вздутая  не  была, съели, никого понос  не прохватил.
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6 час.
Владимир Иванов
Да ТАм и цены заоблачные!
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3 час.
Сергей Лепехов
Никого в эти Магниты и Пятёрочки не гонят насильно. Идите на заводы - на ГАЗе, в частности, при тех же зарплатах недобор персонала весьма ощутимый...
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2 час.

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