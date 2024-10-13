Avia.pro - СМИ Каждый раз, когда заходишь в «Пятёрочку» или «Магнит», сразу бросается в глаза одно и то же: на двери висит вечное объявление о поиске кассиров.
Почему некоторые работники бегут из "Пятёрочки". Неудобная правда об условиях работы
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А вот это идёт во всех магазинах, а не только в сетевых.Да и просрочка просрочке рознь. Продавали как-то просроченную тушёнку, купил 6 банок, ни одна вздутая не была, съели, никого понос не прохватил.
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6 час.
Владимир Иванов
Да ТАм и цены заоблачные!
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3 час.
Сергей Лепехов
Никого в эти Магниты и Пятёрочки не гонят насильно. Идите на заводы - на ГАЗе, в частности, при тех же зарплатах недобор персонала весьма ощутимый...
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2 час.
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