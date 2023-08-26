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Страхиня Эракович: «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию»

Страхиня Эракович: «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию»

– Какое в Сербии мнение о российском футболе? Российская премьер-лига сильнее чемпионата Сербии? – Я не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию.

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