Ефимов: на востоке Москвы инвесторы построят семь объектов образования

Семь объектов образовательной инфраструктуры построят на востоке Москвы в 2025–2027 годах. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, общая площадь объектов составит свыше 33 тыс.
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