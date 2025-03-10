Ефимов: на востоке Москвы инвесторы построят семь объектов образования

Семь объектов образовательной инфраструктуры построят на востоке Москвы в 2025–2027 годах. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, общая площадь объектов составит свыше 33 тыс.