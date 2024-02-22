Тайны старой Ялты, храмы Байдарской долины и Евпатории: паломнические поездки по Крыму в марте

Путешествие к забытым историям старых ялтинских улиц, вековым княжеским имениям и паркам, прогулка по «Малому Иерусалиму» Евпатории, где на одном пятачке вы посетите сразу 7 храмов разных религиозных конфессий – эти и другие экскурсии предлагает совершить в марте Крымская митрополия Русской православной церкви.
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