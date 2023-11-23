Умер раненый в Запорожье журналист телеканала "Россия-24" Борис Максудов

Военкор телеканала "Россия 24" умер от полученных в результате обстрела ВСУ ран.В результате удара беспилотника ВСУ по группе журналистов в Запорожской области корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов получил несовместимые с жизнью ранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии