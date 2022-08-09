Парад на Червоній площі (архівне фото) Росія припиняє перевірки на своїй території в рамках договору СНО-3 Причина, за словами російської сторони, обмеження на поїздки до США Росія заявила Сполученим Штатам у понеділок, що поки не допустить перевірок відповідно до Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) через обмеження на поїздки, запроваджені США та їх […] Сообщение Росія зупиняє перевірки на своїй території в рамках договору СНО-3 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.