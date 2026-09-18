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Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в субботу

Жители Подмосковья смогут проверить здоровье на акции в 11 парках в субботу

В субботу, 19 сентября, в парках 11 округов Подмосковья вновь состоятся выездные медицинские пункты. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

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