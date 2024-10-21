Силовики могли наведаться в администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт"

Предположительно, визит правоохранителей связан с недавней аварией, лишившей часть города света и отопления На прошлой неделе, 16 октября, силовики могли посетить администрацию Славгорода и МУП "Теплосбыт".
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