МИД Белоруссии раскритиковал страны Запада за бездействие

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что большинство западных стран состоят в СБ ООН только для того, чтобы создавать инфоповоды для жителей своих стран, а не решать действительно важные проблемы на мировой арене.
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