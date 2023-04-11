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МИД Белоруссии раскритиковал страны Запада за бездействие

МИД Белоруссии раскритиковал страны Запада за бездействие

Заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что большинство западных стран состоят в СБ ООН только для того, чтобы создавать инфоповоды для жителей своих стран, а не решать действительно важные проблемы на мировой арене.

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