США намерены продолжать поддерживать реформы в армии Армении

В Ереване накануне прошли консультации представителей Армении и США по вопросам обороны. В них участвовали представители Министерства обороны Армении, заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис, командующий Национальной гвардией штата Канзас бригадный генерал Пол Шнайдер, а также представители различных структур Пентагона, сообщают в Минобороны Армении 19 сентября 2026 года, в субботу.
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