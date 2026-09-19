США намерены продолжать поддерживать реформы в армии Армении

В Ереване накануне прошли консультации представителей Армении и США по вопросам обороны. В них участвовали представители Министерства обороны Армении, заместитель помощника министра обороны США Эндрю Лумис, командующий Национальной гвардией штата Канзас бригадный генерал Пол Шнайдер, а также представители различных структур Пентагона, сообщают в Минобороны Армении 19 сентября 2026 года, в субботу.