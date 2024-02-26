Разработчики Helldivers 2 готовят “очень крутые вещи” для игроков Поскольку игра ...

Разработчики Helldivers 2 готовят “очень крутые вещи” для игроковПоскольку игра Helldivers 2 имела гораздо больший успех, чем кто-либо мог ожидать, Sony и Arrowhead Game Studios работали над решением многочисленных технических и серверных проблем, с которыми игра столкнулась после выхода из-за переполненных серверов, но… источник.