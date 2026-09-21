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Вечерний Новосибирск

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Новосибирец отсудил 4,5 миллиона за продажу элитного «Мерседеса»

Новосибирец отсудил 4,5 миллиона за продажу элитного «Мерседеса»

В Новосибирске бывший хозяин элитного «Мерседеса» засудил автосалон за долги. О решении суда сообщил «Прецедент» 21 сентября.

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