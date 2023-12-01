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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер Кабардиева о подписании в UFC: «Сейчас нужно закрыть поражение»

Саят Абдрахманов, менеджер казахстанского бойца Магомеда Кабардиева (10-1) рассказал о его дальнейших перспективах после неожиданного поражения в последнем бою: «У Магомеда есть яркие финиши, которые завирусились на Западе — на ESPN показывают.

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