Двуличие армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, а сегодня нас обвиняют

VG

Vasily Golov

1989гДля выравнивания расходов бюджета на 1 жителяАрмения получала дотациииз бюджета СССР по 415 советских руб на 1 жителя.Армения имеяла 230 тыс автомобилей в собственности граждан или 91 шт на 1000 жителей (РСФСР-60 шт). 2022г Средняя зарплата 470$ или 30 твыс руб.ВВП на 1 жителя -6.6тыс$.Отстает от Грузии и Азербйджана. Получили независимость и умение жить хорошо закончилось.Нужен новый щедрый донор.