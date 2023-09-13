Последние три года тысячи российских военнослужащих защищали, помогали и поддерживали армянское население Нагорного Карабаха.
Двуличие армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, а сегодня нас обвиняют
Комментарии
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VG
Vasily Golov
1989гДля выравнивания расходов бюджета на 1 жителяАрмения получала дотациииз бюджета СССР по 415 советских руб на 1 жителя.Армения имеяла 230 тыс автомобилей в собственности граждан или 91 шт на 1000 жителей (РСФСР-60 шт). 2022г Средняя зарплата 470$ или 30 твыс руб.ВВП на 1 жителя -6.6тыс$.Отстает от Грузии и Азербйджана. Получили независимость и умение жить хорошо закончилось.Нужен новый щедрый донор.
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11 час.
tsan tsan
Двуличие армянской элиты - какое открытие !
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7 час.
а
анатолий
Чему здесь удивляться,когда Кавказу надо,они без мыла в з..цу залезут,это касается не только армян,а наше правительство за последнее время только ленивый не поимел.
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2 час.
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