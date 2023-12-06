Комитет защиты перевозчиков Польши: Объем фур с гумпомощью для Украины резко сократился

Количество грузовиков с гуманитарной помощью Украине через КПП на польско-украинской границе «резко сократилось», что связано с началом проверок документации украинских грузоперевозчиков Государственной налоговой службы Польши.
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