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Комитет защиты перевозчиков Польши: Объем фур с гумпомощью для Украины резко сократился

Количество грузовиков с гуманитарной помощью Украине через КПП на польско-украинской границе «резко сократилось», что связано с началом проверок документации украинских грузоперевозчиков Государственной налоговой службы Польши.

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