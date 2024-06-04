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А не надо было скакать. "Теплый", но очень быстрый приём в Шереметьево

А не надо было скакать. "Теплый", но очень быстрый приём в Шереметьево

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Карикатура выше, активно разбрелась по всему интернету. Дело в том,что многие представители Северного Причерноморья, прямо сейчас пытаются въехать в Россию, хлебнув европейской свободы и в надежде найти защиту, чтобы их не отправили обратно.

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Комментарии
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Вера смелых
🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍💯
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1 час.
Вера смелых
Кому будет интересно, поищите в Телеге сайт &quot;Отказники  Шереметьево &quot;, хотя есть ещё парочка таких же, но на этом сайте самая малина от хохляди  -как они советуют друг другу обмануть наших пограничников... Это такое говнище - укро-бешенцы, что слов не хватает ! Но очень поучительно!  Нет дна в нутре хохляди ,  это сюр!... вы и Россия, все им ДОЛЖНЫ!... Блин!!!
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1 час.
Анастасия Гончарова
этих тварей только на удобрения,горбатого яма и осиновый кол   исправят  и веры им вообще никакой нет это потенциальные предатели и враги, хитрые,изворотливые ,вороватые,ленивые свиньи🐷🐽!!! Пусть живут на Луне им там самое место! Виват Россия!!! Мы победим и это всем давно понятно!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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1 час.

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