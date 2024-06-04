А не надо было скакать. "Теплый", но очень быстрый приём в Шереметьево

Вера смелых

Кому будет интересно, поищите в Телеге сайт "Отказники Шереметьево ", хотя есть ещё парочка таких же, но на этом сайте самая малина от хохляди -как они советуют друг другу обмануть наших пограничников... Это такое говнище - укро-бешенцы, что слов не хватает ! Но очень поучительно! Нет дна в нутре хохляди , это сюр!... вы и Россия, все им ДОЛЖНЫ!... Блин!!!