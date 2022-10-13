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“Не время работать над новой структурой”: Москалькова об инициативе о создании должности военного омбудсмена

“Не время работать над новой структурой”: Москалькова об инициативе о создании должности военного омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что сейчас не время работать над созданием новой структуры – военного омбудсмена, а необходимо совершенствовать уже накопленный опыт российского омбудсмена.

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