“Не время работать над новой структурой”: Москалькова об инициативе о создании должности военного омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что сейчас не время работать над созданием новой структуры – военного омбудсмена, а необходимо совершенствовать уже накопленный опыт российского омбудсмена.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает, что сейчас не время работать над созданием новой структуры – военного омбудсмена, а необходимо совершенствовать уже накопленный опыт российского омбудсмена.
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