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Тайны якутского озера Лабынкыр. В 70 лет назад власти искали здесь под водой доисторическое существо

Тайны якутского озера Лабынкыр. В 70 лет назад власти искали здесь под водой доисторическое существо

В самой замерзшей точке на планете, в Оймяконе, находится глубокое озеро Лабынкыр. Местные жители сторонятся его уже долгое время, ведь здесь ходят истории о неизвестном создании, обитающем в темных водах, которые передаются из поколения в поколение.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
1. Там З-я фотография – подделка с озера Лох-Нэсс. 😊 2. Не&#39;Владлен, а Владимир. 3. Вот настоящая, увеличенная фотография, вроде, сделанная со спутника над Лабынкыром несколько лет назад, судя по которой, это динозаврик... 😊
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19 час.
Алексей Рэдс
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19 час.
Элеонора Коган
Да, похоже на Лохнесское существо.
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13 час.

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