Тайны якутского озера Лабынкыр. В 70 лет назад власти искали здесь под водой доисторическое существо

В самой замерзшей точке на планете, в Оймяконе, находится глубокое озеро Лабынкыр. Местные жители сторонятся его уже долгое время, ведь здесь ходят истории о неизвестном создании, обитающем в темных водах, которые передаются из поколения в поколение.
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