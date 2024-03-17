Тайны якутского озера Лабынкыр. В 70 лет назад власти искали здесь под водой доисторическое существо

В самой замерзшей точке на планете, в Оймяконе, находится глубокое озеро Лабынкыр. Местные жители сторонятся его уже долгое время, ведь здесь ходят истории о неизвестном создании, обитающем в темных водах, которые передаются из поколения в поколение.