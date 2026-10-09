7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

Для многих поход на балет — это долгожданный праздник. Можно примерить новое платье, вновь восхититься убранством зала и, прижав к глазам бинокль, подсчитать, сколько фуэте сделала прима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым