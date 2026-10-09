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Проба 2

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7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

7 моментов из жизни балетных артистов, узнав о которых смотришь «Щелкунчика» другими глазами

Для многих поход на балет — это долгожданный праздник. Можно примерить новое платье, вновь восхититься убранством зала и, прижав к глазам бинокль, подсчитать, сколько фуэте сделала прима.

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