Моя бабушка в свои 85 лет говорила, что "долго жить - плохо жить".

ЮлияЗдоровьеМоя бабушка в свои 85 лет говорила, что "долго жить - плохо жить".Моя бабушка в свои 85 лет всегда приговаривала одну и ту же фразу: "долго жить, внученька, - плохо жить".Вернуться к статье104НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей РэдсНесогласен. Ибо смысл и цель нашей жизни – расти духовно и становиться богом во плоти... ☀ А вот это это рецепт счастья: если гражданин хочет всегда жить счастливо, он первостепенно д...лжен питаться безубойной безмясной пищей, тогда душа его будет свободна от негативной энергии насильственной см...рти и там будет довольно места для высокочастотной позитивной энергии благодати Божьей. 🌷❗💖 ☀soylosanВсе от человека зависит. Бабушка умерла на 99 том году жизни. И с ней было интересно и ей было интересно. А не интересно - ложись и помирай. Деду стало не интересно он лег и умер. В возрасте после 90 это не сложно по мнению моих дедов. А если так занудствовать как бабушка из статьи, то и в 50 есть что потерять. Это что заказ из пенсионного фонда?Антонина Егоровна Тюрина Антонина ЕгоровнаМне 85, я верующая !!! и этим всё сказано. Я знаю, сказано " не будешь болеть, не будешь нуждаться ещё два года" Ну а там как Господь усмотрит. Радуюсь в Господе и этой радости ни кто не отнимет у меня.ЕленаПрогиб под пенсионный фонд?)ВСвиктор славниковСпасибо автору за эту статью.Всё ,что написано отражает душевноеВСвиктор славниковсостояние пожилого человека.Молодым это не понять.Виктор МуравьевМоя мать в свои 96 лет ещё ни разу не намекнула на то что ей надоело жить. Схоронила многих, но интересы остаются, даже инициативы от неё исходят, районных чиновников теребит. И те внимают, даже следуют её пожеланиям и предложениям. Но ведь люди-то все разные; кому-то уже в 50 жить скучно и неохота.Наталья ПетроваСогласна с авторомАнтонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровная пишу книги и потому занята постоянно читаю проверяю готовлю к печати... так что мне просто некогда особо заморочиваться...Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровная не ощущаю себя старушкой... сад-огород... живность за всем уход и всё это на мне... ПОКА всё отлично...Комментировать
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