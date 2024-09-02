Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

Реплика о тайном Генштабе ВС РФ

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Эпиграф: «А не слишком ли быстро мы идём вперёд?» (Юхан Клаузевяка, военный мыслитель на хладагентах, кавалер Ордена Банной Подвязки с рюшечками и прилипшими Дубовыми Листьями) Простите, не удержался.

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