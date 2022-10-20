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Законопроект о втором этапе инвестквот будет вынесен на согласительную комиссию

Законопроект о втором этапе инвестквот будет вынесен на согласительную комиссию

19 октября в Государственной Думе состоялись слушания по законопроекту о втором этапе инвестквот, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на Заксобр.

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