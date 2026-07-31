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Венесуэла и Чили объявили о нормализации двусторонних отношений

Венесуэла и Чили объявили о нормализации двусторонних отношений

Правительства Венесуэлы и Чили объявили о начале реализации поэтапного плана восстановления двусторонних связей, информация об этом появилась в совместном заявлении 30 июля на официальном портале правительства Чили.

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