Венесуэла и Чили объявили о нормализации двусторонних отношений

Правительства Венесуэлы и Чили объявили о начале реализации поэтапного плана восстановления двусторонних связей, информация об этом появилась в совместном заявлении 30 июля на официальном портале правительства Чили.
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