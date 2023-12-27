Вести Севастополь
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вести Севастополь

2 подписчика

В Севастополе мужчина задержан за кражу денег с чужой карты

Правоохранители Севастополя задержали подозреваемого в краже денег с карты пенсионера.В Севастополе 75-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья передал 49-летнему товарищу свою банковскую карту для осуществления необходимых ему покупок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх