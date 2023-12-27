В Севастополе мужчина задержан за кражу денег с чужой карты

Правоохранители Севастополя задержали подозреваемого в краже денег с карты пенсионера.В Севастополе 75-летний мужчина с ограниченными возможностями здоровья передал 49-летнему товарищу свою банковскую карту для осуществления необходимых ему покупок.
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