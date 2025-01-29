Тотальная модернизация орудий Mk45: йеменские повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии В ВМС США озаботились основными морскими орудиями на боевых кораблях.
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Тотальная модернизация орудий Mk45: йеменские повстанцы заставили ВМС США вспомнить о важности корабельной артиллерии В ВМС США озаботились основными морскими орудиями на боевых кораблях.
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