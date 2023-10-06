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Нижегородская правда

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Эрадж Боев: «Современный учитель призван быть одновременно и наставником, и воспитателем»

Эрадж Боев: «Современный учитель призван быть одновременно и наставником, и воспитателем»

«Стремление отделить воспитательную работу от образовательного процесса, наблюдавшееся в общеобразовательных школах нашей страны в недалеком прошлом, в наши дни привело к системным проблемам во взаимодействии учителей и учащихся, — заявил к.

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