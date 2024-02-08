В Новоаннинском начала работу фольклорно-песенная школа, которую проводит специалист Новоаннинского КДК, заведующий отделом традиционной культуры Иванов Яков Владимирович.
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В Новоаннинском начала работу фольклорно-песенная школа, которую проводит специалист Новоаннинского КДК, заведующий отделом традиционной культуры Иванов Яков Владимирович.