19FortyFive (США): Давайте предложим русским перемирие — авось согласятся!

Американский политолог Эндрю Лэтэм предлагает хитрый план на смену «духа Анкориджа». Не пытаться сейчас заключать полноценный мир между Россией и Украиной, а предложить Москве перемирие по существующей ЛБС.
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