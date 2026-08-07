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19FortyFive (США): Давайте предложим русским перемирие — авось согласятся!

19FortyFive (США): Давайте предложим русским перемирие — авось согласятся!

Американский политолог Эндрю Лэтэм предлагает хитрый план на смену «духа Анкориджа». Не пытаться сейчас заключать полноценный мир между Россией и Украиной, а предложить Москве перемирие по существующей ЛБС.

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