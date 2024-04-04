«Е1.RU»: в Первоуральске 11-летняя девочка стала участницей скандала

Андрей Шишинов

" они попали под подозрение за близкое общение с девочкой." Они попали под уголовную статью о групповом изнасиловании лица не отдающего себе отчёт в производимых с этим лицом действиях сексуального характера, которыми по закону считаются любые лица не достигшие 12 лет. И уголовное дело возбуждается не по жалобе потерпевших а ПО ФАКТУ совершённых действий.