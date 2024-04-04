Одиннадцатилетняя школьница из Первоуральска в последнее время часто общалась с мальчиками и сама предлагала им отношения, в результате чего стала участницей скандала в регионе, пишет E1.
«Е1.RU»: в Первоуральске 11-летняя девочка стала участницей скандала
Комментарии
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Андрей Шишинов
" они попали под подозрение за близкое общение с девочкой." Они попали под уголовную статью о групповом изнасиловании лица не отдающего себе отчёт в производимых с этим лицом действиях сексуального характера, которыми по закону считаются любые лица не достигшие 12 лет. И уголовное дело возбуждается не по жалобе потерпевших а ПО ФАКТУ совершённых действий.
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