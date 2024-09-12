Сегодня в течении дня в Крыму ожидается град и ураганный ветер

На полуострове объявлено штормовое предупреждение. Опасные гидрометеорологические явления ожидаются сегодня утром и днём в северо-западных, центральных и южных районах Крыма ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра.
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