Октябрьское пленарное заседание Законодательного собрания Краснодарского края включит более 30 вопросов, ключевым из которых станет корректировка бюджета региона на 2024–2026 годы с сохранением социальной направленности расходов.
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