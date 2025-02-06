В МВД назвали обязательные условия для иностранцев при въезде в РФ

Все иностранцы, въезжающие в Россию, а также те, кто уже длительное время находится на территории страны, обязаны проходить медицинское освидетельствование, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ .
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