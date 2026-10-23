Греция запрещает соцсети для детей младше 15 лет. Намерение благое: короткие видео, хвастливые фото и жёлтые тексты вредят даже взрослым.
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