Флаг ливанской группировки "Хизбалла" поднят над базой армии обороны Израиля в Раабе на ливано-изрaильской границе, об этом сообщает канал "Аль-Манар".
Ливанский телеканал: «Хизбалла» захватила приграничную военную базу израильской армии в Раабе
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Константин Котельников
Яврейцев ждут лихие времена... Им самое время запасаться мацой лет на 50 и в пустыню шастать...
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1 д.
Любовь Ткаченко
На домах в Берлине, где живут евреи, начали появляться пометки со звёздами Давила. Об этом сообщает телеканал «Царьград». В материале отмечается, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта на домах в столице Германии, где живут евреи, появились нарисованные звёзды Давида. «Началось?
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18 час.
Константин Котельников
Не знаю как в Берлине, но нарисованные на домах магендовины это как черная метка...
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6 час.
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