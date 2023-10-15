Ливанский телеканал: «Хизбалла» захватила приграничную военную базу израильской армии в Раабе

Константин Котельников Яврейцев ждут лихие времена... Им самое время запасаться мацой лет на 50 и в пустыню шастать...

Любовь Ткаченко На домах в Берлине, где живут евреи, начали появляться пометки со звёздами Давила. Об этом сообщает телеканал «Царьград». В материале отмечается, что на фоне эскалации ближневосточного конфликта на домах в столице Германии, где живут евреи, появились нарисованные звёзды Давида. «Началось?