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Аффлек и Лопес впервые официально вышли в свет после воссоединения

Аффлек и Лопес впервые официально вышли в свет после воссоединения

Актёр и актриса, держась за руки, появились на красной дорожке Венецианского фестиваля. Бен Аффлек и Дженифер Лопес теперь точно официально вместе! Они впервые после воссоединения посетили парой официальное мероприятие – Венецианский кинофестиваль.

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