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СБ ООН проведет дебаты по вопросу Ближнего Востока 24 октября

СБ ООН проведет дебаты по вопросу Ближнего Востока 24 октября

Открытые дебаты по событиям на Ближнем Востоке пройдут в Совете Безопасности (СБ) ООН 24 октября. Об этом в субботу, 21 октября, напомнил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в разговоре с пользователями в соцсети X.

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