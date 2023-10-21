СБ ООН проведет дебаты по вопросу Ближнего Востока 24 октября

Открытые дебаты по событиям на Ближнем Востоке пройдут в Совете Безопасности (СБ) ООН 24 октября. Об этом в субботу, 21 октября, напомнил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в разговоре с пользователями в соцсети X.