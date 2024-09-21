Будапешт ожидает пик крупнейшего за 11 лет наводнения

В Будапеште ожидается пик крупнейшего за 11 лет наводнения. По прогнозам, уровень Дуная в центре города составит 8 метров (обычный уровень - 3,5 м), сильнее река разливалась только в 2013 году, когда вода едва не достигла отметки 9 метров, сообщает РИА Новости.