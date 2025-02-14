Эксперт Чарный считает, что алмазы Нептуна помогут строить в космосе

Алмазы, которые в виде осадков выпадают в некоторых слоях атмосферы Нептуна, а также залежи Юпитера, Сатурна и Урана могут стать сырьем для строительства космических объектов, в том числе на других планетах, что значительно удешевит этот процесс.
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