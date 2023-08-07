Культуромания

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Банк Баварии вернет картину «Яркая жизнь» Кандинского наследникам законного владельца

Банк Баварии вернет картину «Яркая жизнь» Кандинского наследникам законного владельца

Государственный банк Баварии согласился с недавним решением консультативной группы при правительстве Германии, согласно которому картина Василия Кандинского из корпоративной коллекции банка должна быть возвращена наследникам законного владельца.

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