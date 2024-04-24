В Омске полицейскими пресечена организация незаконной миграции

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Омской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
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