Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • С С
    Для меня на первом месте была гибель мирного населения, а уж потом всё остальное. Глядя на Курскую область, где хохло...Дальнобойные удар...
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На фронте полная ж…па, пехота вымирает как вид, нас спасет только чудо, – генерал ВСУ

На фронте полная ж…па, пехота вымирает как вид, нас спасет только чудо, – генерал ВСУ

Украину может спасти только чудо, потому что на фронтах – крах и обвал, пехота ВСУ вымирает как вид. Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Mikhail Yakunkin
Бандеровско-зионистский враг еще силен, но Российский человек встречал и посильнее и побеждал!
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