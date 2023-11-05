Печёнка по-сибирски, запечённая в духовке. Да с картошечкой и луком

Всю жизнь у нас в семье птичью печёнку запекали в русской печи с салом, луком и картошкой. А в конце 90-х я в каком-то журнале увидела рецепт запечённой печёнки (говяжьей) с беконом в духовке под названием "Скромница".
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