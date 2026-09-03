Пакистан: местные власти, как сообщается, призывали жителей покинуть свои дома в нескольких районах района Нушки провинции Белуджистан, включая Ахмад Вал и Джоркин, в течение примерно двух месяцев из-за возможной военной операции; также было вероятно перекрытие дорог.
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