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Контрафронт

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Пакистан: местные власти, как сообщается, призывали жителей покинуть свои дома в нескольких районах...

Пакистан: местные власти, как сообщается, призывали жителей покинуть свои дома в нескольких районах района Нушки провинции Белуджистан, включая Ахмад Вал и Джоркин, в течение примерно двух месяцев из-за возможной военной операции; также было вероятно перекрытие дорог.

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