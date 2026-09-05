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ИА Регнум

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ISU отозвал нейтральный статус российской фигуристки Валиевой

ISU отозвал нейтральный статус российской фигуристки Валиевой

Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал ранее выданный нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой.

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